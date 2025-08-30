Il Messaggero: “Frosinone, difesa in emergenza al Barbera: Alvini contro il tabù Palermo”

Il Frosinone arriva al “Barbera” per sfidare il Palermo con la consapevolezza di affrontare il primo grande banco di prova della stagione. Come scrive Alessandro Biagi su Il Messaggero – edizione Frosinone, i ciociari vogliono misurare le proprie ambizioni di classifica in una trasferta durissima contro la formazione di Inzaghi, indicata dagli addetti ai lavori come la più accreditata per la vittoria del campionato.

Lo scenario sarà imponente: oltre 30 mila tifosi rosanero sugli spalti e nessun sostenitore ospite al seguito, a causa del divieto imposto per motivi di ordine pubblico. Una cornice che renderà la gara ancora più complicata per gli uomini di Alvini, chiamati a sfatare un vero e proprio tabù. «Il Frosinone non ha mai vinto al Barbera – ricorda Biagi su Il Messaggero –: in sei precedenti ha collezionato cinque sconfitte e un solo pareggio». L’unica vittoria che brucia ancora al popolo rosanero resta la finale playoff del 2018, lo storico 2-0 allo Stirpe tra mille polemiche.

Emergenza in difesa

Le difficoltà maggiori per Alvini arrivano dal reparto arretrato. Il tecnico deve rinunciare a Biraschi, fermato da una distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro, e allo squalificato Calvani. A queste defezioni si è aggiunta quella di Monterisi, non convocato per la trasferta siciliana. «Il difensore – riporta Il Messaggero a firma di Biagi – si è fermato dopo la sfida con l’Avellino per una lieve distrazione al ginocchio destro, mentre il suo nome circola anche sul mercato, accostato a Cremonese e club di Serie A».

Il tecnico giallazzurro sta valutando diverse soluzioni: uno schieramento a quattro con Oyono e Marchizza terzini e la coppia centrale formata da Bracaglia e Jacopo Gelli, all’esordio assoluto, oppure una difesa a tre, spostando Oyono a tutta fascia. In mezzo Calò guiderà il gioco con Koutsoupias e Barcella, mentre sulle corsie esterne si muoveranno Ghedjemis e Masciangelo. In avanti l’alternativa è tra un 4-5-1 puro e un 4-2-3-1 con due trequartisti di movimento, a sostegno della punta Raimondo.

Test di maturità

Per il Palermo, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia a Cremona e dalla vittoria sulla Reggiana, sarà l’occasione per consolidare la propria candidatura alla promozione. «Un risultato positivo al Barbera – sottolinea ancora Biagi su Il Messaggero – darebbe al Frosinone un’enorme iniezione di fiducia e autostima, candidando i giallazzurri a un ruolo di outsider di lusso nella corsa playoff».

La gara sarà visibile in streaming su Dazn, Amazon Prime e OneFootball TV, con radiocronaca in diretta su Radio Day.