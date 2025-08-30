Reggiana, presentato Magnani: il difensore sceglie la maglia numero 96

Giangiacomo Magnani è ufficialmente un nuovo giocatore della Reggiana. Il difensore, passato in prestito dal Palermo per motivi personali legati ai noti problemi familiari, è stato presentato ieri sera al pubblico granata poco prima del fischio d’inizio della sfida di campionato contro l’Empoli.

Accompagnato dal presidente Carmelo Salerno, Magnani è entrato in campo per ricevere l’applauso dei tifosi reggiani, mostrando per la prima volta la nuova maglia con il numero 96, scelta per la sua avventura al “Mapei Stadium”.

Per il tecnico Davide Dionigi si tratta di un innesto importante per rinforzare il reparto arretrato, affidandosi a un centrale esperto e pronto a mettere al servizio della squadra la sua esperienza in Serie A e B. Dopo l’addio commosso a Palermo, Magnani è pronto a ripartire con la maglia granata e il sostegno di un pubblico che lo ha accolto con entusiasmo.