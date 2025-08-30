“Pagliacci”: Tare, colpo basso sui social | Il giocatore si è sfogato così

Duro sfogo del calciatore via social dopo le ultime notizie di mercato che lo hanno riguardato. Il messaggio è pesantissimo.

Con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, il Milan ha operato una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo, focalizzandosi in particolare sul centrocampo. L’obiettivo dichiarato del club era quello di innalzare il livello tecnico e competitivo della squadra, puntando su una miscela di esperienza e talento giovane.

Il reparto mediano ha subito i cambiamenti più significativi. A fronte di cessioni importanti come quella di Tijjani Reijnders, passato al Manchester City per circa 60 milioni di euro, il club ha confermato giocatori chiave come Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. La posizione di Yunus Musah, invece, rimane incerta, con un futuro ancora da definire.

Tra i nuovi arrivi, il colpo più mediatico è stato l’ingaggio del 39enne Luka Modrić a parametro zero, che porterà classe ed esperienza di altissimo livello. Con lui sono giunti anche talenti promettenti: Benjamin Jashari, acquistato dal Club Brugge per 36 milioni di euro, e Samuele Ricci, prelevato dal Torino per 25 milioni di euro.

La strategia di Tare è chiara: costruire un centrocampo versatile e profondo, capace di adattarsi a diverse esigenze tattiche. L’unione di veterani vincenti e giovani di prospettiva punta a creare un mix vincente che permetta al Milan di dominare il gioco e competere ai massimi livelli, con l’ambizione di tornare a vincere titoli importanti.

In arrivo Harder

Il Milan, pur continuando a sognare Dusan Vlahović, ha virato con decisione su un altro obiettivo per l’attacco. Il club rossonero sta infatti facendo “all-in” su Conrad Harder, giovane talento danese dello Sporting Lisbona. La trattativa sembra ben avviata, con il giocatore che si avvicina sempre più a vestire la maglia rossonera.

Conrad Harder, attaccante classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Il Milan ha presentato un’offerta di circa 24 milioni di euro più bonus per aggiudicarselo. La decisione di puntare su di lui è arrivata dopo l’interruzione della trattativa per Victor Boniface.

Lo sfogo di Boniface

Il trasferimento di Victor Boniface al Milan, che sembrava ormai definito, è saltato a sorpresa dopo le visite mediche. Nonostante un accordo verbale con il Bayer Leverkusen per un prestito oneroso di 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 25, il club rossonero ha sollevato dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore, in particolare riguardo a un suo ginocchio, già operato due volte in passato.

Il mancato approdo in rossonero ha scatenato la reazione del calciatore, che ha espresso il proprio disappunto sui social con un lapidario “Pagliacci ovunque” prima di cancellare tutto. Dopo il dietrofront del Milan, l’attaccante nigeriano è tornato in Germania. Il direttore sportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, ha confermato che “la questione Milan è chiusa” e che non ci saranno nuove negoziazioni.