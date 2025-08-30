Gazzetta dello Sport: “Joronen subito, fiducia Palmisani. A Palermo derby di porte girevoli”

PALERMO – Un match che profuma di alta classifica, ma anche di riti scaramantici. Palermo e Frosinone arrivano alla sfida del “Barbera” (ore 21) con lo spettro della sfortuna che ha colpito entrambi i reparti dei portieri. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno perso Bardi per un problema alla fascia plantare che rischia di tenerlo fuori fino a due mesi. Arrivato meno di un mese fa per fare da vice a Gomis, l’ex Frosinone era stato promosso titolare dopo l’infortunio al braccio del senegalese, ma anche lui ha dovuto fermarsi.

Non va meglio al Frosinone, che ha visto sfumare l’impiego di Sherri, prelevato in prestito dal Cagliari e ko in Coppa Italia a Monza per le fratture al volto. «Un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico e lunghi tempi di recupero» sottolinea Vitale sulla Gazzetta dello Sport. Al suo posto ha debuttato Palmisani, classe 2005 nato ad Alatri e cresciuto nel vivaio ciociaro: all’esordio in Serie B contro l’Avellino ha convinto per personalità e sarà confermato anche stasera.

Dall’altra parte tocca a Jesse Joronen. L’ex Venezia, arrivato svincolato e inizialmente atteso da un periodo di rodaggio, sarà subito titolare nella porta del Palermo. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport a firma di Vitale, Inzaghi deve affidarsi a lui con l’obiettivo di mantenere il punteggio pieno, mentre la società valuta un nuovo innesto come secondo portiere.

Il Frosinone, intanto, si cautela: è vicino l’ingaggio di Pisseri, svincolato dal Cesena. Per i rosanero, invece, il mercato resta aperto fino a lunedì per trovare un’alternativa. «Non voglio passi indietro — ha dichiarato Inzaghi, riportato dalla Gazzetta dello Sport — sarà un altro banco di prova contro una squadra di qualità con un ottimo allenatore. Giochiamo in casa e abbiamo già dimostrato cosa sappiamo fare. Voglio vedere quello che ho visto sabato scorso con i miglioramenti dopo gli allenamenti della settimana».

L’ambiente farà la sua parte. Come scrive ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il “Barbera” presenterà un colpo d’occhio da Serie A: già venduti 30.474 biglietti per una notte che i tifosi sognano possa regalare un’altra vittoria e la conferma del buon avvio stagionale.