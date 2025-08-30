Repubblica: “Inzaghi: «Palermo, vietato fare passi indietro»”

D opo i primi segnali incoraggianti, Filippo Inzaghi chiede continuità al suo Palermo. Come scrive Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il passaggio del turno in Coppa Italia a Cremona e il successo all’esordio in campionato con la Reggiana acquisterebbero un valore ancora maggiore se questa sera, al “Barbera” contro il Frosinone (ore 21, oltre 30 mila spettatori attesi), i rosanero riuscissero a confermare prestazioni e risultati.

«È un ulteriore banco di prova — ha spiegato Inzaghi in conferenza, riportato da Repubblica Palermo — non voglio passi indietro rispetto alla partita contro la Reggiana. Ai ragazzi ho detto: “Visto come avete giocato sabato scorso, adesso sono cavoli vostri se non ripetete la stessa prestazione”. Però sono tranquillo, li vedo lavorare ogni giorno e so quello che possono darmi».

Le scelte dell’allenatore sono state però condizionate dagli infortuni. Tripi su Repubblica Palermo ricorda lo stop di Francesco Bardi, alle prese con un problema al piede che lo terrà fuori almeno per alcune settimane. Toccherà così a Jesse Joronen difendere i pali, con il giovane Nils Balaguss, classe 2008, promosso in prima squadra come terzo portiere alle spalle di Di Bartolo. «Dispiace per Bardi — ha commentato Inzaghi — ma Joronen è prontissimo. Gli infortuni fanno parte del gioco, abbiamo qualità e forza per fare bene».

Il tecnico rosanero ha poi messo in guardia i suoi sul Frosinone, reduce dalle vittorie contro Monza in Coppa Italia e Avellino in campionato: «Sarà una partita complicata — ha dichiarato Inzaghi a Repubblica Palermo — non vinci a Monza e non batti l’Avellino in quel modo se non hai qualità e un allenatore molto preparato. Però giochiamo in casa, abbiamo già dimostrato cosa sappiamo fare e voglio vedere ulteriori miglioramenti dopo una settimana in più di lavoro».

Dal punto di vista della formazione, Valerio Tripi su Repubblica Palermo segnala il rientro di Gomes, che però partirà dalla panchina. In difesa spazio a Peda al posto di Diakitè insieme a Bani e Ceccaroni; sulle corsie Pierozzi e Augello, con Segre e Ranocchia in mezzo. In avanti Gyasi e Brunori agiranno alle spalle di Pohjanpalo.

Infine, la notizia ufficiale dell’addio a Giangiacomo Magnani, trasferitosi in prestito alla Reggiana. «Ci dispiace tantissimo — ha concluso Inzaghi, come riportato da Repubblica Palermo — avevamo costruito la difesa su di lui e Bani. Perdiamo un giocatore da Serie A, ma resteremo al suo fianco per motivi personali che vanno ben oltre il calcio. Il sogno è che possa tornare con noi, ma prima di tutto che risolva i suoi problemi».