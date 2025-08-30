Corriere dello Sport: “Il Palermo cambia volto. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Palermo cambia volto negli ultimi giorni di mercato. Come riportano Antonio La Rosa e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, è arrivata l’ufficialità della cessione di Giangiacomo Magnani, passato alla Reggiana con la formula del prestito. Contestualmente, anche Federico Di Francesco saluta: manca solo l’annuncio ufficiale, ma il Catanzaro e il tecnico Aquilani hanno già confermato il suo approdo in giallorosso.

Le partenze liberano due slot Over e, secondo quanto evidenziano La Rosa e Talarico sul Corriere dello Sport, uno di questi verrà sicuramente occupato a breve. Intanto i rosanero hanno già definito l’arrivo di un Under: Samuel Giovane, classe 2002, pronto a inserirsi nella rosa di Inzaghi.

Resta invece in sospeso il futuro di Valerio Verre. Il centrocampista, fuori dal progetto tecnico, è al centro di un vero e proprio braccio di ferro con la società. Una sua uscita, sottolineano ancora La Rosa e Talarico sul Corriere dello Sport, resta fondamentale anche per sbloccare eventuali altri movimenti in entrata.

Non solo Palermo: giornata di saluti anche in casa Catanzaro, che ha lasciato partire Tommaso Biasci, diretto all’Avellino per le prossime due stagioni, e Giovanni Volpe, girato in prestito al Cerignola per il secondo anno consecutivo. In fase di ufficializzazione, oltre a Di Francesco dal Palermo, ci sarà anche un altro rinforzo in attacco. Diversi i candidati: Alessandro Gabrielloni, che ha appena rinnovato con il Como ma potrebbe trasferirsi in prestito alla Juve Stabia, mentre restano vive le piste che portano a Luca Moro del Sassuolo e a Manuel De Luca della Cremonese.

Il mercato si muove anche altrove. Il Cesena ha ufficializzato l’ingaggio di Michele Castagnetti dalla Cremonese, mentre Vincenzo Vivarini aspetta nuovi rinforzi al Catanzaro dopo gli arrivi del centrocampista Jacopo Sardo e del trequartista Alessandro Vinciguerra, prelevato in prestito dal Cagliari.