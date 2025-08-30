Corriere dello Sport: “Palermo-Frosinone, le probabili formazioni. In panchina esordio per Balaguss”

Palermo e Frosinone si ritrovano questa sera al “Renzo Barbera” (ore 21, arbitra Di Bello di Brindisi, diretta su Dazn e Prime) per una gara che promette emozioni e che sarà accompagnata da un pubblico di oltre 30 mila spettatori.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi deve fronteggiare l’ennesima emergenza in porta: dopo lo stop di Gomis e l’infortunio di Bardi, tocca a Joronen difendere i pali, all’esordio da titolare appena otto giorni dopo il suo arrivo in Sicilia. In panchina, aggregato d’urgenza, anche il 17enne lettone Balaguss dalla Primavera.

Il Palermo si schiera con il 3-4-2-1: davanti al portiere finlandese agiranno Peda, Bani e Ceccaroni; sugli esterni Pierozzi e Augello, con Segre e Ranocchia a centrocampo. In avanti Gyasi e capitan Brunori sosterranno Pohjanpalo, già decisivo contro la Reggiana. Palumbo, non ancora al top, partirà dalla panchina.

Dall’altra parte, Alvini deve fare i conti con tante assenze: fuori Sherri, Gori, Biraschi, Corrado e Monterisi. I ciociari si dispongono con un 4-2-3-1 che vede Palmisani in porta, difeso da Oyono, Gelli, Bracaglia e Marchizza. In mezzo Koutsoupias e Calò, mentre sulla trequarti Masciangelo, Barcella e Ghedjemis agiranno alle spalle di Raimondo, terminale offensivo. Restano dubbi sulla linea difensiva, viste le defezioni che hanno colpito tre titolari.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Di Bartolo, Balaguss, Nicolosi, Avena, Diakitè, Veroli, Palumbo, Gomes, Vasic, Blin, Le Douaron, Corona.

All. Inzaghi.

Indisponibili: Gomis, Bardi.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Gelli, Bracaglia, Marchizza; Koutsoupias, Calò; Masciangelo, Barcella, Ghedjemis; Raimondo.

A disposizione: Lolic, Minicangeli, Oyono J., Grosso, Cichella, F. Gelli, Ndow, Dixon, Kvernadze, Zilli, Vergani.

All. Alvini.

Indisponibili: Sherri, Gori, Biraschi, Corrado, Monterisi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Politi-Ceolin. IV uomo: Castellone. Var: Nasca. Avar: Serra.