Corriere dello Sport: “La maledizione dei portieri continua a colpire il Palermo”

La maledizione dei portieri sembra non avere fine in casa Palermo. Dopo lo stop di Gomis per la frattura del radio – con rientro previsto a fine ottobre – si ferma anche Bardi, che ha riportato un infortunio al piede. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, si teme una fascite plantare che potrebbe costringerlo a un’assenza lunga, ma la società attende gli esami per una diagnosi definitiva.

Stasera al “Barbera”, davanti a oltre 30 mila spettatori, toccherà dunque al nuovo arrivato Joronen difendere i pali rosanero. Il portiere finlandese, sbarcato in Sicilia da appena otto giorni, sarà subito titolare nella delicata sfida contro il Frosinone.

Nella conferenza della vigilia, Inzaghi ha mostrato fiducia nei suoi uomini, invitando il gruppo a non abbattersi per gli imprevisti. «Joronen è prontissimo – ha dichiarato il tecnico – non piangiamoci addosso, possiamo coprire qualsiasi assenza». Come riporta Vannini sul Corriere dello Sport, l’allenatore ha sottolineato che la squadra dovrà confermare lo spirito visto all’esordio contro la Reggiana, senza passi indietro.

L’allenatore ha poi elogiato gli avversari: «Il Frosinone ha vinto a Monza in Coppa e con l’Avellino, risultati che dimostrano la sua qualità. Alvini è uno dei migliori in B. Possono essere una sorpresa. Ma col pubblico che avremo, dobbiamo confermarci e lottare dall’inizio alla fine».

Sul piano tecnico, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come Inzaghi stia gestendo più situazioni singole: Gomes è recuperato ma non ha i 90 minuti nelle gambe; Palumbo è ancora in ritardo di condizione, mentre la difesa ha perso un cardine come Magnani, con cui era stata costruita insieme a Bani. «Magnani è insostituibile – ha ammesso l’allenatore – ma il sogno è che possa tornare presto con noi».

Sul fronte opposto, i ciociari arrivano con sette assenti ufficiali, tra cui Monterisi, fermatosi per un problema al ginocchio. Out anche il portiere Sherri, spazio dunque a Palmisani. Probabile il tridente leggero con Kvernadze e Ghedjemis larghi e Raimondo al centro, giocatore che già in passato ha colpito i rosanero. Una sfida che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport a firma di Vannini, si preannuncia carica di emozioni e con due squadre in emergenza proprio nel ruolo più delicato.