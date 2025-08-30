Giornale di Sicilia: “Gomes recupera ma resta in panchina. Le probabili formazioni di Palermo-Frosinone”

Una notte di grande calcio al “Renzo Barbera”, dove il Palermo ospita il Frosinone in un incrocio che promette spettacolo e intensità. Fischio d’inizio alle 21, arbitra Di Bello di Brindisi. Diretta tv su Dazn e Amazon Prime.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Inzaghi conferma il suo 3-4-2-1 con Joronen tra i pali, chiamato a sostituire l’infortunato Bardi. In difesa spazio a Peda, Bani e Ceccaroni, mentre sulle corsie esterne agiranno Pierozzi a destra e Augello a sinistra. In mezzo al campo Segre e Ranocchia garantiscono equilibrio e qualità. Alle spalle di Pohjanpalo, già a segno all’esordio, ci sarà il tandem formato da Gyasi e capitan Brunori.

Alvini risponde con il 4-2-3-1. In porta Palmizani, davanti a lui la linea difensiva composta da Gelli, Bracaglia, Marchizza e Oyono. In mediana il duo Koutsoupias-Calò a fare da filtro, mentre sulla trequarti agiranno Kvernadze, Barcella e Ghedjemis a supporto dell’unica punta Raimondo.

Un match che profuma già d’alta quota: i rosanero vogliono sfruttare l’entusiasmo del pubblico per cercare la seconda vittoria consecutiva, i ciociari arrivano forti del successo all’esordio e della brillante prova in Coppa Italia contro il Monza.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Di Bartolo, Diakité, Veroli, Avenà, Nicolosi, Gomes, Vasic, Blin, Palumbo, Elia, De Louaron, Corona.

All. Inzaghi.

Frosinone (4-2-3-1): Palmizani; Gelli, Bracaglia, Marchizza, Oyono; Koutsoupias, Calò; Kvernadze, Barcella, Ghedjemis; Raimondo.

A disposizione: Lolic, Mincangeli, J. Oyono, Masciangelo, Cicchella, F. Gelli, Grosso, Ndoj, Zilli, Vergani, Dixon.

All. Alvini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Stadio: Renzo Barbera, ore 21. Diretta su Dazn e Amazon Prime.