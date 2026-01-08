Gazzetta dello Sport: “Monza, nuovo assalto a Cheddira. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Una trattativa solo accennata in estate potrebbe riaccendersi in queste ore. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Monza è tornato su Cheddira, con contatti già avviati sia con il Sassuolo sia con l’attaccante. Le premesse per riaprire il dialogo ci sono, ma tutto resta subordinato alle cessioni che il club brianzolo deve prima definire, in particolare quelle di Caprari e Petagna.

Secondo quanto riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, Monza e Sassuolo hanno valutato anche un possibile scambio tra Izzo e Romagna, ipotesi giudicata però complessa e di difficile realizzazione. Intanto in Serie B si muove il Bari, che chiude con l’Inter per l’arrivo di due giovani già visti alla Juve Stabia: il difensore Stabile e il trequartista De Pieri. In uscita, invece, l’accordo per Vicari al Mantova appare ormai imminente.

La giornata ha fatto registrare anche diverse ufficialità. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Martinelli passa dalla Fiorentina alla Sampdoria, Reale lascia la Roma per l’Avellino (dopo l’esperienza a Castellammare) e Zeroli approda alla Juve Stabia. Movimenti che confermano un mercato particolarmente vivace sul fronte dei giovani.

Capitolo Venezia: il club lagunare, dopo aver chiuso con il Napoli per Ambrosino, sta definendo l’operazione Dagasso con il Pescara. La valutazione del centrocampista è fissata a due milioni di euro, con la possibilità di inserire contropartite tecniche, come Fila. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Cesena è vicino allo sblocco definitivo del proprio mercato grazie all’arrivo dei 425mila euro necessari per il via libera, con Valoti (in uscita dalla Cremonese) e Cerri (Como) come nomi più caldi.

Infine, dall’Empoli è in uscita Belardinelli, seguito da più club. La squadra che si è mossa con maggiore decisione è la Reggiana, che continua anche il testa a testa con il Mantova per arrivare a Buso del Catanzaro, soprattutto alla luce della possibile partenza di Marras verso il Brescia. Un intreccio di trattative che, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, promette nuovi sviluppi a breve.