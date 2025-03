Gazzetta dello Sport: “Il Palermo lavora al dopo-Dionisi. In ascesa le quotazioni di Iachini”

Il Palermo sembra aver preso una direzione chiara per la guida tecnica. Secondo quanto riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la società sta valutando l’esonero di Alessio Dionisi e potrebbe aver individuato il suo successore. Se inizialmente la giornata è stata interlocutoria per alcuni dei nomi considerati favoriti, un profilo che sembrava in stand-by potrebbe ora essere tornato in auge: quello di Giuseppe Iachini.

Il club rosanero ha ragionato attentamente sul sostituto di Dionisi, il quale ha ancora due anni di contratto, e sulla formula contrattuale da offrire al nuovo allenatore. L’idea iniziale era di proporre un accordo fino a giugno, ricalcando lo schema utilizzato la scorsa stagione con Michele Mignani. Tuttavia, come sottolinea Vitale, questa soluzione potrebbe non bastare.

Andreazzoli si sfila, salgono le quotazioni di Iachini

I contatti avviati nelle scorse ore hanno fatto emergere alcune perplessità, sia da parte dei tecnici sondati sia della stessa società, che si aspettava maggiore entusiasmo. Vitale riferisce che Aurelio Andreazzoli ha preferito declinare l’offerta, mentre Vincenzo Vivarini e Alberto Aquilani sono scesi nell’indice di gradimento, complici alcune divergenze nei colloqui e la mancanza di un’intesa immediata.

Restano sullo sfondo anche Fabio Liverani e Gianni De Biasi, mentre a sorpresa è salito il nome di Iachini, già sondato tempo fa e ora ritenuto il profilo ideale per un ritorno in panchina. L’ex tecnico rosanero, che condusse il Palermo alla promozione in Serie A nel 2014, potrebbe così tornare in Sicilia undici anni dopo quell’impresa.

I prossimi giorni saranno decisivi per la scelta finale, ma il Palermo sembra aver individuato la sua nuova guida.