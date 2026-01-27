Gazzetta dello Sport: “Empoli, può ritornare Romagnoli. Tre nomi per l’attacco dell’Avellino, le trattative del giorno in serie B”

Frosinone e Venezia continuano a correre in campionato, ma senza perdere di vista il calciomercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la capolista ha completato un doppio colpo: dopo l’arrivo di Fiori, è stato depositato anche il contratto di Seydou Fini, esterno classe 2006 di proprietà del Genoa, rinforzo in prospettiva per il reparto offensivo.

Il Venezia, diretto rivale in vetta, è pronto invece ad annunciare Matteo Dagasso dal Pescara, operazione ormai definita, mentre è in fase avanzata la cessione di Cheick Condè al Linz. In uscita dalla rosa lagunare c’è anche Daniel Fila, attaccante che ha attirato l’interesse dell’Avellino.

Il club irpino, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco: oltre a Fila e a Di Serio dello Spezia, prende quota anche il nome di Giuseppe Ambrosino, già seguito dallo stesso Venezia e attualmente fuori rosa al Napoli dopo la polemica tra Conte e il suo agente. Proprio per cautelarsi, il Venezia ha aperto una pista alternativa che porta al tedesco Lauberbach del Malines.

Sempre l’Avellino lavora anche a centrocampo, dove il profilo seguito è Silvano Vos del Milan. Sul fronte Empoli, invece, si ragiona su un possibile ritorno: quello di Romagnoli dalla Sampdoria, appena rientrato da un infortunio e già protagonista della promozione in Serie A con Dionisi nel 2021.

La settimana di mercato, intanto, si è aperta con diverse ufficialità. Il Bari, dopo Esteves, ha annunciato anche l’arrivo di Marvin Cuni dalla Sampdoria (via Rubin Kazan). Vicari si è trasferito alla Reggiana, che ha contestualmente risolto il contratto di Stulac e dialoga con l’Entella per Benali, ipotizzando anche uno scambio con Mendicino. Infine, il Mantova è pronto ad annunciare l’ingaggio del portoghese Benaissa, operazione attesa nelle prossime ore.

Un mercato che resta caldissimo, mentre la Serie B entra nella sua fase decisiva.