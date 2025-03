Frosinone-Mantova, Lucioni: «Sono qui per aiutare il gruppo. Non mi sono mai risparmiato in nulla»

Al termine della partita vinta per 2 a 1 contro il Mantova, il difensore del Frosinone, Fabio Lucioni, ha rilasciato le seguenti parole in sala stampa:

«L’affetto dei nostri tifosi è stato determinante, perchè non è scontato avere stima di una squadra quando si trova in una posizione di classifica come la nostra. Ho accettato di ritornare qui perchè sono ancora innamorato di questo sport, non mi sono risparmiato in nulla. Sono d’appoggio per questi ragazzi che, da quando sono arrivato, si sono allenati in maniera esemplare e i loro valori non si sono visti sul campo, in quanto sono arrivati risultati bugiardi. Io metto a disposizione la mia esperienza affinchè possiamo raggiungere l’obiettivo. Dobbiamo fare in modo che siamo noi a determinare gli eventi del nostro campionato e della nostra stagione, come avvenuto oggi con questa vittoria».