Frosinone, 26 convocati per la trasferta di Palermo: out in cinque

Sono 26 i calciatori del Frosinone Calcio convocati da mister Paolo Bianco per la delicatissima sfida di domani contro il Palermo, in programma allo stadio “Renzo Barbera” con fischio d’inizio alle ore 20:30.

L’allenatore giallazzurro dovrà fare a meno di ben cinque giocatori indisponibili: Kalaj, Marchizza, Koutsoupias, Darboe e Tsadjout, tutti fuori per problemi fisici. Non saranno invece della partita Biraschi e Di Chiara, esclusi dall’elenco. Nessuno squalificato.

Questa la lista dei convocati del Frosinone per la trasferta in terra siciliana:

Portieri:

Cerofolini, Frattali, Palmisani, Sorrentino

Difensori:

Bracaglia, Bettella, Cittadini, Lucioni, Lusuardi, Monterisi, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti:

Barcella, Begic, Bohinen, Cichella, Grosso, Kone, Vural

Attaccanti:

Ambrosino, Canotto, Cichero, Ghedjemis, Kvernadze, Partipilo, Pecorino

Una gara fondamentale per i ciociari, che si giocano punti pesantissimi in chiave salvezza. La sfida al Barbera, anche per ragioni ambientali e di classifica, si preannuncia ad altissima intensità.