Ex rosa, Tedesco: «Palermo, contro il Catanzaro sarà una gara difficile»

Ospite di “Piazza Affari”, rubrica di TMW Radio, Giacomo Tedesco ha parlato del match di domani del Palermo contro il Catanzaro, soffermandosi anche sul progetto dei rosanero. Ecco le sue parole:

«Io penso che il Palermo avesse il progetto di arrivare in A in 3-4 anni. Non so se sarà in questa stagione ma la gente lo spera. La squadra ha nomi davvero importanti. Nessuno si espone sugli obiettivi perché si vuole lavorare con calma. Il campionato di serie B è davvero complicato. Il Palermo domenica ha una partita difficilissima contro il Catanzaro che ormai è una candidata alla A.

L’avvio del Catanzaro ha stupito tutti e faceva sognare. Da inizio dicembre, però, il Catanzaro sembra un’altra squadra. Non so quanto abbia influito l’assenza di Iemmello. Nella prossima, però, è quello da tenere d’occhio»

