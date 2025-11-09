Il Secolo: “Al rientro c’è il Palermo. Entella, punto pesante a Reggio: Chiappella soddisfatto ma con un pizzico di rammarico”

In certe situazioni, serve fare buon viso a cattivo gioco. Come racconta Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, Andrea Chiappella lo fa con equilibrio e lucidità nella sala stampa del “Mapei Stadium”, dopo il pareggio ottenuto contro la Reggiana. «Ci portiamo a casa un buon punto e una buona prestazione, ma…», esordisce il tecnico biancoceleste, lasciando intendere quel rammarico per le occasioni non sfruttate.

Nel suo articolo per Il Secolo XIX, Marchigiani sottolinea come la Virtus Entella abbia sfiorato la vittoria in più di un’occasione: prima con il sinistro di Tiritiello, respinto da Marras a un passo dalla linea, poi con il tentativo nel recupero di Russo, murato da Papetti in extremis. «L’avremmo meritata – ha spiegato Chiappella – soprattutto per quanto fatto nel secondo tempo e per la padronanza del campo mostrata nella ripresa. Mi porto a casa l’atteggiamento e la crescita del gruppo, elementi che non sono affatto secondari».

Domenico Marchigiani, su Il Secolo XIX, evidenzia il dato più significativo: la Reggiana, in casa, era stata finora un rullo compressore, capace di travolgere anche il Modena. Contro l’Entella, invece, non ha praticamente mai tirato in porta. «Merito dei ragazzi – ha aggiunto il tecnico – che hanno disputato una partita giudiziosa, soffrendo all’inizio e crescendo con il passare dei minuti. Fuori casa non è andata così male come si vuol far credere: a Padova abbiamo retto fino all’espulsione, a Modena eravamo in parità fino al settantesimo».

L’Entella, con questo pareggio, chiude la terza fase della stagione con 14 punti, mantenendo un margine rassicurante sulla zona retrocessione. «Guardando alle prestazioni – spiega ancora Marchigiani su Il Secolo XIX citando il tecnico – forse abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Ripartiamo da qui, consapevoli del percorso che ci attende per raggiungere il nostro obiettivo: la permanenza in categoria».

Due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta dall’ultima sosta: numeri da squadra in equilibrio e con margini di crescita. Come conclude Domenico Marchigiani sul Secolo XIX, Chiappella può guardare avanti con serenità, in vista della prossima sfida casalinga contro il Palermo, in programma sabato 22 novembre a Chiavari, preceduta da un test amichevole con il Milan a Solbiate Arno.