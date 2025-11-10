Il Secolo: “Entella, bilancio positivo e testa al Palermo: Chiappella soddisfatto del percorso”

Dopo dodici giornate di campionato, è tempo di bilanci in casa Virtus Entella. Come scrive Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, la squadra ligure è perfettamente in linea con l’obiettivo stagionale della salvezza diretta: 14 punti in 12 partite, una media di 1,16 a gara, che proiettata sulla stagione significherebbe chiudere intorno a quota 44 — una soglia più che sufficiente per evitare i playout.

Il tecnico Andrea Chiappella, intervistato da Il Secolo XIX, ha espresso soddisfazione per il percorso della sua squadra, pur ammettendo qualche rimpianto: «Per quello che abbiamo prodotto, credo che potremmo avere qualche punto in più. In alcune partite abbiamo lasciato qualcosa per strada, ma abbiamo tutto il tempo per riprendercelo».

Come sottolinea Marchigiani sul Secolo XIX, l’Entella ha infatti pagato alcuni episodi sfavorevoli: la sconfitta di Padova in inferiorità numerica, il pareggio beffardo con il Bari dopo aver sfiorato il 3-1 e il pari esterno con la Reggiana dopo una prestazione convincente. Nonostante tutto, la sensazione è che la squadra stia crescendo sia sotto il profilo tattico sia sul piano della consapevolezza.

La prova di Reggio Emilia, contro una Reggiana che due settimane prima aveva battuto la capolista Modena, ha mostrato un’Entella matura, capace di interpretare la gara con personalità. «È mancato solo il colpo del ko — ha dichiarato Chiappella al Secolo XIX — ma mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Sappiamo bene quale percorso dobbiamo seguire per centrare il nostro obiettivo e, salvo la gara di Avellino, la squadra ha sempre risposto nel modo giusto».

Come evidenzia ancora Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, tra le buone notizie della sosta ci sono il ritorno in condizione di Ahmad Benali e i rientri di Francesco Mezzoni e Bernat Guiu, due pedine fondamentali nelle rotazioni. Dopo un mini periodo di riposo, la squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio a Leivi, in vista della sfida di sabato 22 novembre alle 15 contro il Palermo al “Sannazzaro”.

Un test importante, contro una delle formazioni più quotate per la promozione in Serie A. I siciliani di Pippo Inzaghi arrivano dalla bruciante sconfitta con la Juve Stabia e cercano riscatto, mentre i liguri potranno prepararsi nel migliore dei modi anche grazie all’amichevole di prestigio in programma venerdì a Solbiate Arno contro il Milan.