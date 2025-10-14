Empoli, ufficiale l’esonero di Pagliuca: il club lo ringrazia e prepara l’arrivo di Dionisi

EMPOLI – Ora è ufficiale: l’Empoli Football Club ha annunciato di aver sollevato Guido Pagliuca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, insieme ai componenti del suo staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone.

Nel comunicato diffuso pochi minuti fa, la società toscana ha espresso «i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi» e ha rivolto «i migliori auguri, umani e sportivi, a mister Pagliuca e ai suoi collaboratori».

La decisione, nell’aria da giorni, apre ufficialmente la strada al ritorno di Alessio Dionisi, che – come anticipato da La Gazzetta dello Sport, La Nazione e il Corriere dello Sport – firmerà un contratto biennale fino al 2027, dopo la risoluzione con il Palermo.

Il tecnico amiatino, artefice della promozione in Serie A nel 2021, è atteso nel pomeriggio al Centro Sportivo di Petroio, dove potrebbe dirigere già la prima seduta d’allenamento in vista della sfida di domenica contro il Venezia.