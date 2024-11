Doveri: «Il VAR, ha cambiato il mondo. I giovani devono arbitrare come se non esistesse»

Dal palco del salone del CONI si è svolta la 41esima edizione del premio di cultura sportiva Beppe Viola. Durante l’evento è intervenuto anche l’arbitro Daniele Doveri, il quale si è espresso su diverse tematiche tra cui il VAR:

«Ringrazio la giuria per questo premio che mi inorgoglisce. Noi arbitri siamo più abituati alle critiche che ai premi, ci emoziona doppiamente perché non siamo abituati a questi contesti. I campi di periferia sono i più complicati specialmente per i giovani arbitri a cui dedico questo premio, come le donne loro sono soggetti ogni weekend a qualsiasi tipo di violenza. Dieci giorni fa una ragazza di 15 anni a Napoli è stata vittima di violenza durante una partita di allievi provinciali. La cultura sportiva deve partire da questi ambienti. Ho attraversato tutte le epoche arbitrali, quando ho iniziato ad arbitrare non c’era tecnologia, poi è subentrato l’orologio elettronico con la goal Line technology e poi il VAR, che ha cambiato il mondo. I giocatori ricordavano per 90 minuti gli errori che facevi, adesso invece gli errori vengono corretti e questo aiuta. Gli arbitri della nuova generazione devono arbitrare come se non ci fosse il VAR, meno interventi VAR si fanno e meglio è, per farlo bisogna arbitrare bene».