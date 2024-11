Cremonese-Frosinone, Cerofolini: «Mancano solo i tre punti. Il gruppo ci crede»

Michele Cerofolini, portiere del Frosinone, si è espresso al temine del match perso ieri contro la Cremonese. Il calciatore ha espresso tutto il proprio sconforto per la sconfitta e per il delicato momento della squadra:

«Sono uscito deluso perché lavori per questa partita da due settimane e con questo risultato ti senti un po’ affranto. Uscire con zero punti fa star male. Dolore? È il ginocchio che ho operato due mesi e mezzo fa che mi dà qualche problemino ma niente di che. Punti? Bisogna fare punti. Sono sicuro che le prestazioni che stiamo facendo, premiate da dei punti, verrebbero viste in maniera diversa da noi, dai tifosi, da voi giornalisti, quindi mancano davvero solo i tre punti. Il gruppo ci crede».