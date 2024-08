Di Marzio: “Pisa, non solo Bonfanti e Leris. Fatta anche per Lind”

Pisa molto attivo in queste ultime ore di mercato. Oltre Giovanni Bonfanti, difensore dell’Atalanta, secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com i neroazzurri hanno col Silkeborg per Alexander Lind, attaccante classe 2002. Si tratta di una punta danese, che ha giocato anche le qualificazioni per la Conference League, che costerà circa 3 milioni di euro ai toscani. Infine il Pisa ha definito l’arrivo di Mehdi Leris, atteso in città nella giornata di sabato agosto.

