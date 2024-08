Di Marzio: “Sassuolo, accordo con l’Inter per Radu. Si attende il sì del portiere”

Dopo l’idea nata nelle ultime ore, il Sassuolo ha compiuto passi in avanti per Ionut Radu. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com, infatti, i neroverdi hanno trovato l’accordo con l’Inter, club proprietario del cartellino. Per arrivare alla fumata bianca si attende solamente il sì dell’estremo difensore. L’ex Genoa, rientrato in Italia dopo l’esperienza col Bournemouth, potrebbe dunque ripartire dal campionato cadetto.

