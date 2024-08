Parma verso il Palermo: seduta mattutina per gli uomini di Pecchia. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso noto il report dell’allenamento odierno in vista della partita di Coppa Italia contro il Palermo, in programma domenica 11 agosto alle 18:30:

“Questa mattina i gialloblu hanno sostenuto una seduta di allenamento per continuare la preparazione in vista del match di domenica contro il Palermo, valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

La squadra ha svolto lavoro di forza e trasformazione in campo, esercitazione tecnica, una partita a tutto campo intervallata da lavoro atletico.

Nella giornata di venerdì 9 agosto la seduta di allenamento è in programma al mattino”.