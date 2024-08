Ferrari: «Diakité punta a traguardi importanti con il Palermo. Coulibaly…»

Intervistato da “TMW” l’operatore di mercato Fabrizio Ferrari agente tra gli altri di Dinamite e dell’ex rosa Coulibaly ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Mi aspetto un Napoli arrembante con Conte che al primo anno è già super determinante. Sebbene ancora il mercato non sia chiuso perché bisognerà capire cosa accadrà con Osimhen».

La squadra favorita?

«L’Inter, perché ha una base talmente solida di gioco e calciatori di grande livello che sarà ancora la favorita».

E la Juve di Thiago Motta?

«Sarà una squadra sicuramente da guardare. Seguo Thiago Motta fin dalla Primavera del PSG. So come fa giocare le sue squadre. Avrà bisogno di tempo per dare un’impronta ma sono convinto che farà una buona stagione».

Bondo è atteso da un anno importante a Monza.

«Spero faccia una stagione da protagonista. Lo aspettano grandi obiettivi e poi sarà pronto per nuovi grandi progetti ambiziosi».

Anthony Oyono?

«È atteso da un anno importante a Frosinone. Deve dimostrare e dare continuità alle prestazioni sfoggiate i Serie A per poi poter fare il salto di qualità».

A Frosinone è arrivato anche il fratello Jeremy. Come è nata la trattativa?

«Una chiacchierata casuale con Guido Angelozzi: Jeremy andava a scadenza l’anno prossimo, una volta testate le qualità il Direttore ha fatto di tutto per tesserare il calciatore. Ed eccoci qua».

Diakité a Palermo ha chiuso l’anno scorso in crescendo. «È stato uno dei protagonisti della fase finale dell’anno scorso. Punta a traguardi importanti con la maglia del Palermo. Vuole vincere il campionato in rosanero».

La Mantia?

«È uno degli attaccanti più importanti sul mercato. Stiamo monitorando il mercato per capire la soluzione migliore. Ha un contratto importante con la SPAL, cerchiamo una squadra che possa valorizzare il suo tipo di gioco»

Mamadou Coulibaly?

«Andrà a scadenza nel 2025. Dopo un’annata con il Palermo dove ha avuto un infortunio che non gli ha permesso di esprimersi al massimo, sta cercando una sistemazione differente dalla Salernitana»

Thiam giocherà in Serie B con la Juve Stabia.

«È tornato alla Juve Stabia perché meritava di giocare il campionato di Serie B. Con difficoltà siamo felicemente riusciti a trovare questa soluzione e il ragazzo è contento di disputare la B con la maglia delle Vespe».