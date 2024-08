Corriere dello Sport: “Bozzolan a Palermo. La Salernitana piomba su Verde. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato del Palermo e le trattative del giorno in B.

Domani sera a Empoli, per il primo impegno ufficiale in Coppa Italia, il Catanzaro avrà un terzino sinistro in più oltre a Riccardo Turicchia. Mister Caserta potrà contare anche sull’apporto di Andrea Ceresoli (21), che approda al Catanzaro per disputare la sua prima stagione in Serie B, proveniente dall’Atalanta U23 in prestito secco, senza altre clausole. In Serie C, il laterale, per il quale i giallorossi hanno battuto la concorrenza del Palermo, ha giocato con Mantova e Atalanta U23, collezionando 65 presenze con una rete e 8 assist. Arriva a Catanzaro con la possibilità che i canali aperti con l’Atalanta possano portare anche altri ex compagni di squadra. Il DS Polito è sempre sulle tracce dell’attaccante Nicolò Buso (24), ma il Lecco punta in alto, con l’alternativa concretamente possibile del trequartista uruguagio Cesar Falletti (31) della Cremonese.

L’altro Oyono firma. Finalmente è ufficiale: Jeremy Oyono (23) è un calciatore del Frosinone. Il difensore, nato in Francia e nazionale gabonese, ha svolto tutta la preparazione con la squadra di Vivarini dopo essersi svincolato dal Boulogne (campionato National 2 francese). Ha così potuto lavorare col fratello gemello Anthony, che è in giallazzurro da 4 stagioni, e ha preso pure parte a spezzoni di amichevoli. Ieri ha sottoscritto l’accordo fino al 30 giugno 2027. La sua speranza è di continuare a giocare col fratello, anche se nella rappresentativa del Gabon sembra più facile che nel Frosinone. Infatti, Anthony è tentato da diversi club di Serie A e B, a partire dalla Sampdoria. Jeremy è comunque una carta in più per Vivarini. Il tecnico potrebbe avere anche l’attaccante Emanuele Pecorino (23), in dirittura d’arrivo dalla Juventus, mentre si allontana il terzino sinistro cagliaritano Davide Veroli (21), pupillo di Vivarini nell’ultima annata catanzarese, per il quale la Sampdoria ha sorpassato Frosinone e Bari.

Ancora Palermo. Nuova idea del Palermo per la fascia sinistra in difesa. Perso Ceresoli, il DS Morgan De Sanctis ha spostato l’attenzione su Andrea Bozzolan (20) del Milan, prodotto del settore giovanile rossonero e reduce da una stagione in prestito al Perugia. In ribasso le quotazioni del palermitano Gianluca Di Chiara (30) del Parma. Per il centrocampo, nel frattempo, il Palermo è pronto a piazzare il doppio colpo Valerio Verre (30)-Luis Hasa (20). Il primo, la cui firma è prevista entro il fine settimana, sta già cercando casa in città. Lascia il club rosanero il jolly difensivo Giuseppe Pipitò (14) per la Juventus.

Salernitana su Verde. La Salernitana è interessata a Daniele Verde (28), esterno destro dello Spezia. Si discute di un prestito con obbligo di riscatto. La trattativa va avanti da una settimana. Verde ha un contratto fino al 2027. Ieri sera è arrivato a Salerno il terzino destro Paolo Ghiglione (27), che oggi pomeriggio sarà a disposizione di Martusciello. Lavorerà con un tutore all’avanbraccio destro dopo una frattura e l’intervento. Potrebbe essere disponibile per le prime giornate di campionato. Lassana Coulibaly (28) avrebbe l’accordo col Lecce. Su Flavius Daniliuc (23) è piombato il Torino, valutato 6 milioni. Tra i nomi sondati c’è anche quello di Ebrima Darboe (23), centrocampista gambiano della Roma, che piace pure a Sampdoria e Frosinone. Per l’attacco del Pisa tutto su Gianluca Lapadula (34). Al posto del portoghese Tomás Esteves (22), out per tutta la stagione per la rottura del tendine d’Achille, si lavora per arrivare al cartellino di Luca Zanimacchia (26) della Cremonese. In difesa piace l’atalantino Giovanni Bonfanti (21), già utilizzato in Serie A da Gasperini e protagonista in Serie C con la maglia dell’Atalanta U23. La Carrarese cerca due attaccanti e sta per ufficializzare Filippo Falco (32), aggregato al gruppo da giorni, e tratta con l’Empoli per il prestito di Stiven Shpendi (21). Piace sempre il trequartista del Milan Mattia Liberali (17), ma i rossoneri vorrebbero farlo crescere in Serie C con la seconda squadra. Il Cesena, dopo aver chiuso l’acquisto dell’attaccante olandese Sydney Van Hooijdonk (24) dal Bologna, sta valutando il profilo del difensore centrale serbo Mihajlo Ilic (21), proposto dagli stessi rossoblù che lo acquistarono a gennaio.