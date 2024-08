Corriere dello Sport: “David De Gea alla Fiorentina! Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in A.

Le tempistiche dell’addio di Mateo Retegui – passato all’Atalanta per 22 milioni più 3 di bonus, con i bergamaschi che prendono anche Marc Pubill (21) dall’Almeria per 20 milioni bonus inclusi – non sono piaciute ad Alberto Gilardino che ora si aspetta un immediato sostituto dal mercato. Bojan Miovski (25) dell’Aberdeen ieri sera molto vicino al Girona, e vanno superati anche degli ostacoli per i primi nomi della lista, ovvero Giovanni Simeone (29) e Nikola Krstovic (24). L’argentino è stato bloccato per il momento dal Napoli che, in previsione dei prossimi impegni, vive una sorta di emergenza in avanti. Piace molto pure il montenegrino giallorosso, ma in questo caso Pantaleo Corvino chiede cifre ancora più alte.

INTRIGO A MONZA. L’accordo di David De Gea (33) con la Fiorentina avvicina per certi aspetti Pietro Terracciano (34) al Monza. Il portiere aveva già dato la sua disponibilità ai brianzoli e ora, considerando la rivoluzione tra i pali, è in attesa di un segnale definitivo dalla Viola sulle prossime mosse. Di certo, in questi anni ha dimostrato di avere una grande forza mentale, ma vuole essere un protagonista e con l’arrivo dello spagnolo rischia di avere poco spazio.

Altro colpo per il Verona. L’Hellas ha chiuso per l’attaccante danese Casper Tengstedt (24): oggi il classe 2000 sarà in città per le visite mediche e firme.

Il Cagliari considera ancora Gianluca Gaetano (24) la primissima scelta, ma in virtù del desiderio del trequartista, che in Sardegna si è trovato molto bene, non intende modificare troppo l’ultima offerta da 8 milioni di euro con bonus presentata nelle scorse settimane. La società campana, da parte sua, resta rigida sulla richiesta di 12 milioni dopo i colloqui avuti anche con il Parma.

RITORNO A EMPOLI. Dal Napoli i sardi vorrebbero anche Walid Cheddira (26), rientrato alla base dopo il prestito al Frosinone e di nuovo al centro del mercato. Per l’affondo, i rossoblù aspettano però l’uscita di Gianluca Lapadula (34). Ricordiamo che nei giorni scorsi il marocchino è stato chiesto con la formula del prestito anche da Verona, Parma ed Empoli. E proprio i ducali e i toscani sono ancora sulle tracce di Natan (23), con i primi in pole in caso di uscita in prestito del brasiliano. Un altro difensore al centro del calciomercato è Yerry Mina (29). Il calciatore del Cagliari ha una clausola da 2 milioni che scade domani: nelle scorse ore, ha rifiutato la prima offerta dagli Emirati Arabi perché intenzionato a giocare ancora in campionato competitivo, ma molto dipenderà anche da eventuali rilanci delle ultime ore. A prescindere dall’eventuale partenza di Mina, il Cagliari valuta l’opportunità José Palomino (34) a parametro zero. Infine, l’Empoli pensa al ritorno di Matteo Cancellieri (22) che piace molto pure al Genoa. Sempre gli azzurri restano in contatto con Youssef Maleh (25), in uscita dal Lecce. Ufficiale il ritorno di Stefano Sensi (29) al Monza; il Torino insiste per Flavius Daniliuc (23) della Salernitana.