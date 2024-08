Gds: “Palermo, a sinistra spuntano Bozzolan e Veroli”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Dopo Appuah, è pronto il ritorno di Valerio Verre. Il centrocampista romano, che si è recentemente svincolato dalla Sampdoria, sta per approdare per la terza volta al Palermo. Verre, che aveva già espresso il desiderio di tornare a Palermo dopo aver lasciato in sospeso un capitolo due anni fa, è pronto a riprendere quel percorso e portarlo a termine. Come aveva dichiarato il direttore sportivo De Sanctis durante la conferenza stampa di presentazione, “A Palermo verranno solo giocatori che credono nel progetto e che vogliono fermamente vestire questa maglia”, e Verre è un chiaro esempio di questo impegno. È solo questione di ore prima che il centrocampista, famoso per aver segnato uno dei gol più belli nella storia del Palermo contro il Frosinone, venga ufficialmente annunciato sui canali del club rosanero.

Tuttavia, mentre Verre arriva, un altro giocatore parte: Damiani ha ufficialmente lasciato il Palermo per trasferirsi alla Ternana. La Ternana ha superato la concorrenza del Pescara all’ultimo momento, assicurandosi il giocatore con un prestito con obbligo di riscatto, che equivale a una cessione definitiva. In un post su Instagram, Damiani ha salutato il Palermo e i suoi tifosi con queste parole: “Con voi ho vissuto momenti che ricorderò per sempre e per questo volevo ringraziarvi. Grazie Palermo, è stato un viaggio bellissimo, vi auguro il meglio”.

Nonostante l’ottima campagna acquisti, il lavoro di De Sanctis non è ancora finito. Il Palermo è ancora alla ricerca di due o tre rinforzi: un mediano, un terzino sinistro e una punta di riserva. Per il ruolo di mediano, le trattative con la Juventus per Hasa sono ancora in corso. Sul fronte del terzino sinistro, la trattativa con l’Atalanta per Ceresoli è sfumata. Ceresoli, classe 2004, era in cima alla lista del ds rosanero, ma la richiesta dell’Atalanta di includere il cartellino di Vasic nell’affare ha bloccato il Palermo, che ha rifiutato. Di conseguenza, Ceresoli sembra destinato a trasferirsi al Catanzaro. Rimane comunque viva l’ipotesi di ingaggiare Giordano, anche se nelle ultime ore è emerso il nome di Bozzolan, terzino sinistro del Milan. Bozzolan potrebbe essere destinato a giocare in Serie C con l’Under 23 del Milan, ma il Palermo sta discutendo con il club rossonero sulla formula del trasferimento, anche se il Milan preferirebbe un prestito secco. Questa trattativa richiederà tempo e sarà probabilmente discussa dopo il match contro il Parma. Un altro terzino sinistro nel mirino del Palermo è Veroli, di proprietà del Cagliari e reduce da una buona stagione al Catanzaro. Tuttavia, Veroli è molto richiesto da squadre di Serie A e B, il che rende la trattativa complicata.