Gds: “Palermo verso il Parma. Lucioni e Vasic, c’è ottimismo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la preparazione verso il Parma.

L’esordio ufficiale del nuovo Palermo di Dionisi si avvicina, con la squadra che domenica pomeriggio alle 18:30 sarà ospite del Parma al Tardini. Questo incontro sarà un test cruciale per valutare il lavoro svolto fino ad ora dalla squadra.

Ieri, la squadra ha svolto un allenamento mattutino a Veronello, concludendo con una partita in famiglia. Di Bartolo e Segre restano indisponibili, ma c’è fiducia nel recupero di Lucioni e Vasic, che dovrebbero essere pronti per la partita.

La vendita dei biglietti, nonostante qualche problema iniziale, sta andando a buon ritmo, con circa 800 biglietti già venduti, suggerendo una buona partecipazione dei tifosi. Il club ha inoltre annunciato che coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento online riceveranno una tessera fisica come gadget simbolico, priva di codice a barre e quindi non valida per l’accesso allo stadio.

Sul fronte dei diritti TV, la Lega Serie B ha pubblicato una nuova offerta dopo la mancata assegnazione nell’assemblea di ieri. Si spera di trovare una soluzione entro la prossima settimana.