Gds: “Il Palermo prova a mettere le ali. Dionisi scommette su Insigne e Di Fra”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e le idee di Dionisi per l’attacco.

Interrompere proprio ora, dopo un precampionato così positivo, sarebbe un errore imperdonabile. Il ritorno al modulo 4-3-3, dopo una stagione segnata da più ombre che luci, sarà determinato dal rendimento di Insigne e Di Francesco, che hanno brillato nelle amichevoli ma ora devono dimostrare il loro valore nelle gare ufficiali, a partire da domenica contro il Parma.

Insigne, che ha vissuto una stagione opaca con soli due gol e tre assist in sei presenze da titolare nel 2024, ha la piena fiducia di Dionisi, che lo ha schierato titolare in tutte le cinque amichevoli disputate. Dopo un avvio lento, ha mostrato il suo talento contro l’Oxford United, segnando un gol e fornendo un assist per Saric. Di Francesco, con cinque gol segnati, ha mostrato lampi del suo potenziale durante il ritiro, soprattutto contro Monza e Leicester, ma con l’inizio delle partite ufficiali, le aspettative saranno più alte e una stagione deludente potrebbe essere dannosa sia per lui che per il Palermo.

La coppia Insigne-Di Francesco sembra destinata a partire titolare al Tardini, con Di Mariano come unica alternativa plausibile, mentre Appuah, appena arrivato e non presente al ritiro, avrà bisogno di tempo per inserirsi. Di Mariano, che può giocare su entrambe le fasce, è stato confermato nonostante le voci di mercato, ma dovrà riscattare una stagione 2023/24 deludente, con pochi spunti e nessun gol.

Per Insigne e Di Francesco, la partita contro il Parma avrà un significato speciale, essendo entrambi stati scartati dai gialloblù in passato. Insigne, che fu protagonista della promozione del Parma in Serie A nel 2018, non riuscì a ottenere la riconferma e si trasferì al Benevento. Di Francesco, acquistato dal Parma nel 2013, non ha mai esordito con la squadra, passando in prestito a Gubbio, Pescara e Cremonese, prima di rescindere il contratto dopo il fallimento del club. Entrambi hanno attraversato diverse esperienze prima di approdare a Palermo, e ora l’obiettivo è la promozione diretta, senza dover affrontare i playoff. Sarà fondamentale che tutti, in particolare i giocatori più talentuosi, facciano la loro parte.