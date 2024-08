Tuttosport: “Colpo Juventus, preso Pipitò!”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’ormai ex rosanero Pipitò accasatosi alla Juventus.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il Settore Giovanile della Juventus sembra destinato a dominare il mercato. Come Cristiano Giuntoli per la prima squadra, anche Michele Sbravati sta facendo grandi mosse per i giovani talenti. La Juventus ha infatti messo a segno un colpo importante assicurandosi il miglior Under 14 italiano, l’attaccante Giuseppe Pipitò, prelevato dal Palermo, dove giocava spesso contro avversari più grandi di lui, facendo la differenza.

Il nuovo responsabile del Settore Giovanile bianconero ha superato la concorrenza di club come Milan, Inter e soprattutto Roma, dove Bruno Conti avrebbe fatto di tutto per assicurarsi il talentuoso classe 2010. Invece, mercoledì sera, il gioiellino palermitano ha firmato con la Juventus alla Continassa.

Ora, Sbravati è al lavoro sul prossimo obiettivo: riportare in Italia Alessandro Ciardi, trequartista mancino classe 2007, che un paio di anni fa aveva lasciato l’Inter per trasferirsi al Salisburgo. Ciardi, però, sembra provare un po’ di nostalgia per l’Italia, e la Juventus sta cercando di trovare un accordo con il club austriaco, grazie anche ai buoni rapporti instaurati l’anno scorso durante il trasferimento di Nicolò Turco al Salisburgo.