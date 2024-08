Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio scrive che il Modena ha concluso l’affare con Defrel che ha appena firmato il contratto.

L’attaccante francese ex Sassuolo ha trovato l’accordo per un contratto annuale con opzione: ritrova Pierpaolo Bisoli e sarà già a disposizione per la gara di Coppa Italia contro gli azzurri di Antonio Conte