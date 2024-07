Di Marzio: “Catania, incontro con l’entourage dell’ex Palermo Luperini”

Si fanno sempre più concrete le possibilità del trasferimento di Gregorio Luperini al Catania. Reduce dalla stagione in Serie B con la Ternana, culminata con la retrocessione in Serie C, l’ex Palermo potrebbe decidere di cambiare aria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Lacasadic.com, la società etnea ha incontrato l’entourage del giocatore. Il Catania è al lavoro per arrivare alla fumata bianca e nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti.

