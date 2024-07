Calciomercato Modena: lavori in corso per Defrel

Il Modena continua a sognare un duo offensivo di tutto rispetto. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Pedro Mendes dall’Ascoli, gli emiliani continuano a lavorare per Gregoire Defrel. Stando a quanto riporta Calciomercato.com il giocatore francese, svincolatosi dal Sassuolo, è ancora alla ricerca di una squadra e mister Pierpaolo Bisoli spera in un suo arrivo per affidarsi ad una coppia d’attacco che garantirebbe garanzie e certezze. Il Modena lavora sotto traccia per mettere a segno un colpo da novanta.

