Criscitiello senza freni: «La Penna scarso non da oggi. Rocchi deve rispondere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Attacco frontale e senza sconti. Dopo Inter-Juventus, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, firma un editoriale durissimo contro il designatore Rocchi e contro l’arbitro La Penna.

Nel suo intervento su Sportitalia, Criscitiello è netto: «È inutile che il calcio italiano se la prenda con La Penna. È sempre stato scarso, poteva arbitrare massimo in Serie B». Un giudizio tranchant che il direttore di Sportitalia ribadisce ricordando di aver già spiegato, in un’inchiesta pubblicata sul canale YouTube di Sportitalia, le ragioni per cui l’arbitro romano riceverebbe spesso valutazioni alte.

«La colpa è di Rocchi»

Secondo Michele Criscitiello su Sportitalia, però, il problema principale non è La Penna ma chi lo ha designato per una gara come Inter-Juve. «La colpa è di Rocchi», scrive il direttore di Sportitalia, definendo incomprensibile l’assegnazione di una partita di quel livello a un arbitro ritenuto non all’altezza.

L’editoriale pubblicato su Sportitalia alza ulteriormente i toni: Rocchi, secondo Criscitiello, starebbe compromettendo la credibilità del sistema arbitrale e del campionato stesso.

Var e gestione arbitrale

Nel pezzo firmato da Michele Criscitiello su Sportitalia, viene messo sotto accusa anche il protocollo Var. Si contesta l’incoerenza tra decisioni millimetriche su fuorigioco e mancati interventi su episodi considerati evidenti, con riferimento anche al caso Bastoni.

Criscitiello sottolinea come il problema delle simulazioni e delle polemiche nasca da un metro arbitrale poco uniforme, sostenendo che gli stessi calciatori sfruttino questa situazione.

Le critiche alla Juventus

Nell’editoriale di Sportitalia, il direttore critica anche il comportamento dei dirigenti bianconeri nel post gara, ritenendo che certe proteste andrebbero gestite nelle sedi opportune e non in campo o nel tunnel.

Il quadro tracciato da Michele Criscitiello su Sportitalia è quello di un sistema in crisi di autorevolezza. Un intervento che riaccende il dibattito sulla direzione arbitrale e sulla gestione del campionato.

