Cremonese-Palermo, Corini: «C’è la speranza di arrivare in A e diventare un club importante»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Cremonese.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Trofei City? Le coppe sono importanti sul significato ma anche sulle parole del direttore. Non solo per le coppe ma dentro c’è il lavoro del City Group e ciò che hanno costruito nel tempo. C’è la speranza che il Palermo arrivi in A, si stabilizzi e diventi un club importante».