Cremonese-Palermo, arbitra Massa. Le designazioni della 26^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2024

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 24 febbraio.

COSENZA – SAMPDORIA Venerdì 23/02 h. 20.30

DI MARCO

CECCON – ARACE

IV: RINALDI

VAR: PATERNA

AVAR: DI MARTINO

BRESCIA – REGGIANA h. 14.00

COLLU

AFFATATO – CAVALLINA

IV: CASTELLONE

VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

CITTADELLA – CATANZARO h. 14.00

DIONISI

CAPALDO – BELSANTI

IV: DRIGO

VAR: MIELE

AVAR: MANGANIELLO

CREMONESE – PALERMO h. 14.00

MASSA

DEI GIUDICI – DI GIACINTO

IV: TURRINI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: SANTORO

FERALPISALO’ – ASCOLI h. 14.00

MARCENARO

GARZELLI – MORO

IV: TOTARO

VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

SUDTIROL – BARI h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

TOLFO – MINIUTTI

IV: DI FRANCESCO

VAR: DI MARTINO

AVAR: TREMOLADA

COMO – PARMA h. 16.15

CHIFFI

PERETTI – VALERIANI

IV: FRASCARO

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

PISA – VENEZIA h. 16.15

COSSO

IMPERIALE – POLITI

IV: MACCARINI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MUTO

TERNANA – LECCO h. 16.15

GHERSINI

CORTESE – NIEDDA

IV: ANGELILLO

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

MODENA – SPEZIA Domenica 25/02 h. 16.15

RUTELLA

SEVERINO – BITONTI

IV: DI REDA

VAR: SERRA

AVAR: GARIGLIO

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