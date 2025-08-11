Corriere di Romagna: “Cesena-Palermo, 48 ore per chiudere il doppio affare Klinsmann-Gomis”

Ancora due giorni per definire la doppia operazione tra Cesena e Palermo legata ai portieri Jonathan Klinsmann e Alfred Gomis. Come riportato dal Corriere di Romagna, la trattativa, avviata da oltre un mese, sembrava essersi arenata a metà settimana, quando il Palermo aveva tentato di inserire il cartellino di Alessio Buttaro — elemento non gradito al Cesena — per ridurre i costi complessivi. Sabato, però, i contatti sono ripresi.

L’offerta rosanero prevede 350mila euro per il prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo (a 1,25 milioni) in caso di accesso ai play-off. A questo si aggiungono due bonus: 250mila euro in caso di promozione in Serie A e 200mila euro in caso di salvezza nella stagione 2026-2027. L’operazione include anche il cartellino di Gomis, con il Palermo disposto a versare una buonuscita per ridurre l’ingaggio entro i parametri del Cesena (massimo 250mila euro netti).

Klinsmann, che ha già raggiunto l’accordo economico con il Palermo, rinnoverà prima con il Cesena fino al 2028, così da poter partire in prestito rispetto all’attuale scadenza fissata a giugno 2026. Gomis, invece, firmerà con il Cesena fino al 2027.

Le altre mosse di mercato

Il Corriere di Romagna riferisce anche del duello tra Cesena e Venezia per Alessandro Pietrelli della Juventus. Dopo il blitz del Monza per Azzi, Fusco lavora da due mesi al suo arrivo, ma il recente cambio di agente complica la pista bianconera. Due giorni fa il Venezia ha avanzato una proposta importante.

In uscita, il Cesena è vicino alla cessione in prestito al Foggia del ventenne centrocampista Gianmarco Castorri, mentre per Ogunseye restano vivi i sondaggi di Monopoli e Siracusa.