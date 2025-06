Corriere dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in Serie B”

L’Avellino è pronto ad affondare i colpi sul mercato. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, è ormai in dirittura d’arrivo la trattativa con il Chicago Fire II per riportare in Italia Claudio Cassano. Il trequartista classe 2003, cresciuto nella Roma e ceduto lo scorso febbraio dal Cittadella per 250mila euro, ha trovato l’accordo con il club biancoverde. Resta solo da definire la formula: l’Avellino punta al prestito con diritto di riscatto, mentre il club statunitense vorrebbe inserire un controriscatto.

Parallelamente – sottolinea ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport – si avvicina anche Emmanuel Gyabuaa, centrocampista classe 2001 ex Pescara, di proprietà dell’Atalanta. Sul fronte difensivo si lavora per Alessandro Milani (classe 2004) della Lazio: l’Avellino lo vuole con la stessa formula di Gyabuaa, più una percentuale sulla rivendita. In alternativa, si valuta il prestito secco o con diritto di riscatto.

Trattativa ben avanzata anche per il centrale croato Lorenco Simic, rientrato al Maccabi Haifa dopo il prestito al Bari. Tuttavia – come precisa ancora il Corriere dello Sport – l’attuale contesto geopolitico in Israele potrebbe rallentare la chiusura dell’affare.

Lunedì potrebbe essere il giorno di Diego Demme. L’ex Napoli è seguito dal Getafe, ma l’Avellino spera in un ritorno in Campania. Intanto la Juve Stabia, con la conferma del ds Matteo Lovisa, proverà a trattenere Leonardo Candellone, il cui contratto è in scadenza. L’Empoli resta vigile, pronto ad approfittarne in caso di rottura.

A proposito di Empoli – scrive Pescatore sul Corriere dello Sport – proseguono i contatti con l’Atalanta per il prestito di Marco Palestra (classe 2004, nove presenze in A). Per il centrocampo si guarda anche a Davide Buglio, cresciuto proprio nel vivaio toscano, oggi alla Juve Stabia.

Sul fronte Spezia, riflettori puntati su Aljosa Vasic, centrocampista classe 2002 del Palermo. E proprio i rosanero – ricorda Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport – sono vicinissimi a chiudere per Salvatore Elia: il club siciliano spinge per riportarlo alla corte di Inzaghi.

Infine, in Serie B, il Cesena ha messo nel mirino Giuseppe Corona, attaccante classe 2005 di proprietà del Palermo, tra i profili più promettenti in uscita dal vivaio rosanero. Intanto alla Virtus Entella è ufficiale l’arrivo in panchina di Andrea Chiappella, ex Giana Erminio. Prolungati i contratti di Franzoni, Parodi e Bariti.

Sul mercato si muove anche il Monza, che guarda a Davide Adorni (difensore), Luca Lezzerini (portiere) e Michele Besaggio (centrocampista in uscita dal Brescia). Il Mantova è sulle tracce di Galo Capomaggio (Cerignola), mentre il Sudtirol punta Alessandro Micai. Tra i nomi seguiti da Castori anche quello di Mamadou Coulibaly.