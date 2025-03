Corriere dello Sport: “Spalletti vuole Castro in azzurro. In Argentina scoppia il caso”

Dall’Argentina hanno lanciato l’allarme. Scrive il Corriere dello Sport che nel Paese sudamericano temono che il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, stia cercando di convincere Santiago Castro a vestire la maglia azzurra, strappandolo così all’Albiceleste. Per ora si tratta solo di una suggestione, ma il rischio esiste.

Il ct Lionel Scaloni ha infatti preconvocato Castro per i prossimi impegni della nazionale argentina contro Uruguay e Brasile a fine marzo. “C’è da capire se avendo subodorato l’idea del collega italiano abbia accelerato la chiamata”, scrive il quotidiano, evidenziando come l’eventuale esordio del giocatore in una competizione ufficiale con l’Argentina chiuderebbe definitivamente la porta a un possibile futuro con l’Italia.

La suggestione azzurra resta viva

Per il momento, tuttavia, nulla è deciso. Scrive il Corriere dello Sport che dal Bologna non arrivano conferme su contatti da parte di Coverciano, ma il club sa che la possibilità esiste. Castro, infatti, ha il doppio passaporto e, finché non avrà disputato una gara ufficiale con la nazionale maggiore argentina, potrà ancora scegliere di giocare con l’Italia, come previsto dalle regole FIFA.

“Il 20enne nato nel barrio San Martin ha già giocato nelle giovanili, dall’Under 15 all’Under 23, l’Olimpica”, ricorda il quotidiano, sottolineando però che il suo debutto con la selezione maggiore non è ancora avvenuto.

Un caso simile a Retegui?

Dopo Mateo Retegui, un altro argentino potrebbe scegliere la maglia azzurra? Scrive il Corriere dello Sport che la situazione è molto diversa. “Retegui ha colto un’opportunità, il caso di Castro è differente”, spiega il giornale, ricordando che il giovane attaccante del Bologna ha un forte legame con l’Argentina. Lui stesso ha ribadito più volte il sogno di vestire la maglia della sua nazionale e di giocare la Champions League con il Bologna.

Il richiamo dell’Albiceleste è forte anche per via di Lautaro Martinez, idolo di Castro, che lo ha contattato personalmente all’arrivo in Italia per aiutarlo ad ambientarsi in Serie A. Tuttavia, la concorrenza nel suo ruolo è alta, e con Lautaro davanti a lui, non è da escludere che Castro possa valutare la proposta azzurra, considerando anche la sua crescita esponenziale nel Bologna.

L’Argentina accelera per blindarlo

Non sorprende il clamore che questa vicenda sta suscitando in Argentina. “La paura di vedersi soffiare l’attaccante da Spalletti c’è, inutile nasconderlo”, scrive il Corriere dello Sport, evidenziando come Scaloni potrebbe decidere di accelerare i tempi per blindare Castro definitivamente.

La preconvocazione c’è già, ma non basta. La convocazione ufficiale potrebbe arrivare a breve, ma neanche quella sarebbe sufficiente. Per evitare sorprese, l’Argentina dovrà mandare il giocatore in campo in una partita ufficiale, come le qualificazioni al Mondiale.

Intanto, il Bologna osserva con interesse e si gode quello che il Corriere dello Sport definisce “il bomber dei due mondi”.