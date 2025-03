Corriere dello Sport: “Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni”

A Marassi si va verso la conferma del 3-4-2-1 per entrambe le squadre, come riportato dal Corriere dello Sport. Il Palermo di Dionisi dovrà fare a meno degli indisponibili Nikolaou e Gomis, oltre allo squalificato Ceccaroni. In difesa, probabile adattamento di Diakité come braccetto di destra nella linea a tre, con Baniya sul centrosinistra. In mezzo al campo ballottaggio tra Blin e Gomes per affiancare Ranocchia.

Anche la Sampdoria di Semplici conferma il 3-4-2-1, con diverse defezioni. Out per squalifica Ferrari, mentre tra gli indisponibili ci sono Bellemo, Ghidotti, Ioannou, Perisan, Romagnoli e Tutino. Secondo il Corriere dello Sport, c’è ancora incertezza in attacco tra Niang e Coda per il ruolo di prima punta, con il primo in leggero vantaggio.

Le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-2-1):

Cragno; Curto, Altare, Riccio; Depaoli, Meulensteen, M. Ricci, Beruatto; Sibilli, Oudin; Niang.

A disposizione: Chiorra, Ceppi, Bereszynski, Veroli, Yepes, Vieira, Venuti, Benedetti, Akinsanmiro, Sekulov, Coda, Abiuso.

Indisponibili: Bellemo, Ghidotti, Ioannou, Perisan, Romagnoli, Tutino.

Squalificati: Ferrari.

Diffidati: Benedetti, Bereszynski, Tutino, Yepes.

All. Semplici

Palermo (3-4-2-1):

Audero; Magnani, Baniya, Diakité; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Di francesco, Verre; Brunori, Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Lund, Buttaro, Segre, Vasic, Blin, Insigne, Henry, Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Nikolaou.

Squalificati: Ceccaroni.

Diffidati: Segre, Gomes, Nikolaou, Verre, Pierozzi.

All. Dionisi

Calcio d’inizio oggi alle 15 allo stadio Ferraris, con diretta su DAZN. Arbitra Perenzoni di Rovereto, coadiuvato da Di Iorio e Trinchieri. Al VAR Di Paolo, AVAR Ferrieri Caputi.