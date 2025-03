Gds: “Una vittoria per sognare. Palermo, Samp nel mirino”

Il Palermo va alla ricerca della terza vittoria consecutiva per proseguire la sua marcia e rilanciarsi ulteriormente nella corsa al miglior piazzamento possibile in zona playoff. Scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia che i rosanero dovranno affrontare una Sampdoria determinata a ottenere il massimo al Ferraris per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

“La sensazione è che le due squadre dovranno, per forza di cose, sfidarsi a viso aperto nel tentativo di conquistare l’intera posta in palio”, scrive Radicini, evidenziando l’importanza della sfida. Il tecnico Dionisi non ha ancora sciolto tutti i dubbi sull’undici titolare e la scelta finale verrà fatta a poche ore dal fischio d’inizio. Due ballottaggi potrebbero rivoluzionare difesa e centrocampo.

Obiettivo quarto posto: ora si può sognare

Indipendentemente dalle scelte tattiche, scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, “questi tre punti consentirebbero al Palermo di scalare ulteriormente la graduatoria, entrare pienamente in zona playoff e, in base ai risultati delle avversarie, magari ragionare su un quarto posto che fino a qualche settimana fa sembrava irraggiungibile”.

Il vento sembra essere cambiato. La squadra ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi e i nuovi acquisti hanno portato qualità ed esperienza, influenzando non solo il rendimento sul campo ma anche l’aspetto mentale del gruppo.

Dionisi, però, deve fare i conti con alcune assenze pesanti. “L’allenatore dovrà sopperire alla contemporanea assenza di entrambi i difensori di piede sinistro, Ceccaroni e Nikolaou”, evidenzia Radicini. Ceccaroni sconterà un turno di squalifica, mentre Nikolaou non ha ancora recuperato dall’infiammazione alla caviglia.

L’indiziato principale per completare il terzetto difensivo davanti ad Audero, con Magnani e Baniya, è Diakité. “Il maliano ha iniziato la sua carriera proprio in quella posizione e ricoprirla, per caratteristiche, non sarebbe un problema”, scrive il Giornale di Sicilia. Da non scartare anche la possibilità di vedere Blin in difesa, con il francese in ballottaggio con Ranocchia per affiancare Gomes in mediana.

Attacco con Brunori e Pohjanpalo, Sampdoria con il tridente nuovo

Sulle fasce confermati Pierozzi e Di Francesco, mentre in avanti Dionisi potrà contare sul rientro di Brunori, che agirà sulla trequarti insieme a Verre alle spalle di Pohjanpalo. “Verre è stato definito da Dionisi croce e delizia, ma è chiaro che sia l’ago della bilancia di questo nuovo schieramento, il 3-4-2-1”, riporta Radicini.

Dall’altra parte, la Sampdoria schiererà il tridente composto da Niang, Oudin e Sibilli, tre innesti arrivati dal mercato per aumentare la pericolosità offensiva della squadra di Semplici. “Un trio che può diventare micidiale se non controllato a dovere”, avverte il Giornale di Sicilia.

Un Palermo più maturo per la corsa playoff

Il Palermo si avvicina alla sfida con un nuovo spirito e una ritrovata unione d’intenti. Scrive Radicini sul Giornale di Sicilia che “dalla gara con lo Spezia in poi la squadra si è cementata ulteriormente, anche grazie alle difficoltà del passato che sembrano ormai alle spalle”.

L’obiettivo è chiaro: tornare definitivamente in corsa per un posto che garantisca un vantaggio negli spareggi. “Tanto passa dalla partita di oggi con la Samp”, conclude Radicini.