Corriere dello Sport: “Pisilli prima scelta di De Rossi. Rafia scende in B, tutte le trattative del giorno in A”

GENOVA – Il Genoa di Daniele De Rossi si conferma tra i club più dinamici di questa fase di calciomercato. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblù è al lavoro per rinforzare praticamente ogni reparto, con particolare attenzione al centrocampo. In cima alla lista del tecnico romano c’è Niccolò Pisilli, classe 2004 della Roma, profilo indicato personalmente da De Rossi sin dal suo arrivo sulla panchina ligure.

Secondo quanto scrive Eleonora Trotta sulle pagine del Corriere dello Sport, la Roma prenderà una decisione definitiva solo dopo la fine della Coppa d’Africa e il rientro di El Aynaoui. Intanto, su Pisilli si registra l’interesse di Torino, Cremonese, Verona e Parma, ma il legame diretto con De Rossi mette il Genoa in una posizione di netto vantaggio. Nei prossimi giorni è atteso un incontro chiave tra l’agente del centrocampista e il club giallorosso: il giocatore, rimasto in panchina contro la Juventus, spinge per una soluzione che gli garantisca maggiore continuità.

Capitolo portiere. Non cambia la priorità per la porta rossoblù: Mattia Perin resta il primo nome sul taccuino del Genoa. Tuttavia, come sottolinea ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, al momento mancano le condizioni economiche per affondare il colpo con la Juventus. Sullo sfondo anche Kristijan Jakic, centrocampista dell’Augusta, seguito da Cremonese e Torino e con diversi estimatori all’estero, in attesa di capire le mosse dei club di Serie A.

Il mercato si intreccia anche con le strategie del Torino, alla ricerca di un difensore. Tra i profili seguiti c’è Luca Marianucci del Napoli: i granata vorrebbero evitare il prestito secco, puntando a inserire un diritto di riscatto. Il giocatore piace anche a Cagliari, Parma e Cremonese. Sempre in orbita Napoli, Pasquale Mazzocchi continua a essere un obiettivo del Sassuolo, che lo segue già dalla scorsa estate, come riferisce Eleonora Trotta del Corriere dello Sport.

Tornando al Genoa, è invece destinato a cambiare maglia Valentin Carboni. Il fantasista argentino, classe 2005, non ha trovato lo spazio sperato e il suo entourage ha già avviato contatti con l’Inter per l’interruzione anticipata del prestito. I rapporti tra i club sono ottimi e c’è la volontà comune di trovare una sistemazione che consenta al giocatore di giocare con maggiore continuità nella seconda parte di stagione.

Capitolo Lecce. I salentini lavorano soprattutto sulle uscite: Rafia ha richieste in Serie B, Marchwinski è vicino alla cessione e anche Pierret potrebbe partire. Restano da valutare le situazioni di Maleh e Perez. In entrata, ogni mossa sarà legata alle partenze. Intanto Tiago Gabriel continua ad attirare attenzioni in Italia e all’estero, ma il Lecce è disposto a sedersi al tavolo solo davanti a offerte fuori mercato: la valutazione, conclude Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, si aggira attorno ai 40 milioni.