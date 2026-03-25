Corriere dello Sport: “Palermo, servono i leader: da Bani a Pohjanpalo, Inzaghi cerca lo sprint finale”

Per l’ultimo sforzo serve qualcosa in più. È questo il messaggio che, come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi continua a trasmettere al suo Palermo in vista del rush finale. Paolo Vannini, sul Corriere dello Sport, sottolinea come il gruppo resti il punto di forza, ma siano i singoli a poter fare davvero la differenza nelle partite decisive.

Il segnale arriva proprio dal campo. Le incursioni offensive e i salvataggi di Bani, le parate decisive di Joronen e i 21 gol di Pohjanpalo hanno tenuto vive le ambizioni rosanero. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come siano questi i protagonisti a indicare la strada, insieme ai 10 assist di Palumbo, alla crescita di Ranocchia e alla continuità di Augello, sempre presente nelle ultime settimane.





Un blocco solido, ma che ha bisogno di nuove risorse per completare la rimonta. Paolo Vannini, sul Corriere dello Sport, spiega come Inzaghi stia lavorando per rilanciare due pedine chiave del mercato di gennaio: Johnsen e Rui Modesto. Il primo ha mostrato qualità ma non è ancora riuscito a incidere, mentre il secondo non ha avuto un impatto fortunato e sarà assente alla ripresa per squalifica.

Inzaghi, però, non molla. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico continua a credere nel potenziale di entrambi: Johnsen potrebbe sbloccarsi con il primo gol, mentre la “gamba” di Modesto resta una risorsa importante per la manovra.

Nel frattempo, il Palermo si affida anche alla concretezza di Le Douaron, prezioso per equilibrio e movimenti, pur senza essere un finalizzatore puro.

Fuori dal campo, il club prosegue il proprio impegno sociale. Sono iniziati infatti i lavori di riqualificazione del campetto di piazza Magione, primo passo del progetto “Palermo in the Community”. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport racconta la presenza delle istituzioni e del presidente Mirri, che ha ribadito il valore dell’iniziativa: «Come club sentiamo la necessità di creare opportunità e ambienti di sviluppo sociale. La passione per il calcio significa anche migliorare la vita delle persone grazie allo sport».

Un segnale che il Palermo vuole crescere dentro e fuori dal campo, inseguendo fino all’ultimo il sogno Serie A.