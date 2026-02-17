Corriere dello Sport: “Minacce a La Penna, la Procura apre un fascicolo”

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo sulle minacce di morte ricevute via social dall’arbitro Federico La Penna dopo Inter-Juve. Come riporta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, il direttore di gara ha denunciato alla Polizia Postale l’enorme mole di messaggi intimidatori, consegnando anche gli screenshot delle frasi più gravi.

Tutto nasce dall’episodio che ha segnato il big match di San Siro: l’espulsione di Kalulu, intervenuto su Bastoni, giudicata errata dopo la simulazione del difensore nerazzurro. Una decisione che ha acceso polemiche e, purtroppo, scatenato una deriva pericolosa sui social.

Secondo quanto ricostruisce Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, l’incartamento è stato trasmesso alla Questura e alla Procura, che in queste ore ha formalmente aperto l’indagine. Il fascicolo finirà sulla scrivania del Procuratore Aggiunto Sergio Colaiocco, che coordinerà gli accertamenti.

Le frasi finite sotto la lente degli investigatori sono di una gravità estrema: «Ti accoltello», «Ti sparo», «Ti ammazzo te e tutta la tua famiglia», «Ti veniamo a cercare». Parole che, come sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, non meritano commenti ma richiedono risposte ferme. La Polizia Postale sta già analizzando gli account da cui sono partite le minacce per risalire agli autori. Non sarà semplice, ma chi verrà identificato rischia conseguenze pesanti.

La vicenda è seguita con particolare attenzione dalla Polizia di Stato: tutto ciò che riguarda gli arbitri rientra in un protocollo sensibile. La Questura, informata dei fatti, valuterà eventuali ulteriori iniziative investigative, spesso affidate in questi casi anche alla Digos.

Sul piano personale, La Penna ha mantenuto calma e lucidità. Come evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, l’arbitro della sezione Roma 1 si è stretto alla moglie e alle due figlie piccole, trovando serenità nella routine quotidiana. Sabato sera, a San Siro, il quarto uomo era anche il presidente della sua sezione, Daniele Doveri: un dettaglio che testimonia la compattezza del mondo arbitrale.

Numerosi gli attestati di solidarietà arrivati nelle ultime ore, non solo da ex colleghi e designatori, ma anche da protagonisti della Serie A. La Penna ha parlato più volte con il designatore Gianluca Rocchi, che non sembra intenzionato a fermarlo a lungo. Domenica prossima resterà a riposo – turno previsto – poi potrebbe tornare gradualmente, magari come VAR o quarto uomo.

Rocchi lo aveva designato per Inter-Juve in virtù di un rendimento giudicato ottimale. L’errore sull’episodio di Kalulu resta grave, ma ai vertici della CAN è stata apprezzata la gestione del secondo tempo, diretto senza ulteriori sbavature nonostante le tensioni e le proteste al rientro negli spogliatoi.

L’inchiesta ora farà il suo corso. Il calcio attende giustizia, fuori dal campo.