Corriere dello Sport: “Lookman dal Cholo, Mlacic è dell’Udinese. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in un articolo firmato da Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta, Ademola Lookman è ormai destinato a vestire la maglia dell’Atletico Madrid. L’esterno nigeriano, escluso dai convocati per la sfida contro il Como, è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime ore di calciomercato, con una trattativa che ha catalizzato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Come ricostruiscono Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, Lookman aveva da tempo un accordo con il Fenerbahce per un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione. Anche l’intesa tra i turchi e l’Atalanta era stata raggiunta su una base di 35 milioni più 5 di bonus, ma la mancata accettazione di un anticipo particolarmente elevato – richiesto dalla Dea – ha fatto saltare l’operazione.

A quel punto, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport nell’analisi di Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta, l’Atalanta ha deciso di virare con convinzione sull’Atletico Madrid, ritenuto il partner ideale soprattutto per i rapporti tra i club. Alle stesse cifre complessive proposte dal Fenerbahce, gli spagnoli hanno chiuso l’accordo con la società dei Percassi e trovato anche l’intesa con il calciatore, che in Liga percepirà circa 6 milioni di euro a stagione.

Secondo quanto aggiunge il Corriere dello Sport, l’Atletico Madrid ha già avviato l’organizzazione delle visite mediche e la stesura dei contratti, mettendo di fatto il punto finale a una delle telenovele più seguite di questo finale di mercato, come evidenziato ancora da Splendore e Trotta.

Non solo Lookman. Sempre sulle colonne del Corriere dello Sport, a firma Splendore-Trotta, emerge come l’Udinese abbia trovato l’accordo con l’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic, difensore croato classe 2006, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Il giocatore, seguito a lungo anche dall’Inter, ha scelto i friulani per avere maggiore spazio e continuità: oggi sono previste le visite mediche.

Capitolo Cagliari: il club rossoblù affronta gli ultimi giorni di mercato senza particolare pressione. Resta viva l’idea Benjamin Dominguez, ma il Bologna potrebbe alzare le richieste. Sul fronte Zito Luvumbo, il Parma si è defilato dopo il nodo legato all’obbligo di riscatto, con i sardi poco inclini a rivedere le proprie condizioni, come riportato dal Corriere dello Sport.

Infine le operazioni ufficiali: il Lecce ha ceduto Christ-Owen Kouassi in prestito al Laval, senza operazioni in entrata, mentre il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Luca Marianucci, classe 2003.