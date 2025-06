Corriere dello Sport: “L’Avellino chiude tre trattative. Empoli-Fulignati? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Bari si avvicina al primo colpo di mercato della nuova stagione. Secondo quanto riportano Antonio Guido e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, i dirigenti Magalini e Di Cesare sono al lavoro da giorni per chiudere l’accordo con Matthias Verreth, centrocampista belga classe 1997 reduce da un’ottima stagione al Brescia. Superata la concorrenza dello Spezia, il club pugliese avrebbe raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del giocatore per un contratto biennale. Verreth, cresciuto nel vivaio del PSV Eindhoven, ha collezionato 32 presenze, 4 reti e 2 assist nella scorsa annata, e andrebbe a ricoprire il ruolo di play, liberando Benali per un impiego da mezzala.

Nel frattempo, è un Avellino letteralmente scatenato sul mercato. Come rivelano ancora Antonio Guido e Beniamino Pescatore sulle pagine del Corriere dello Sport, il club irpino è pronto ad annunciare tre nuovi acquisti: Emmanuel Gyabuaa, Alessandro Milani e Claudio Cassano, quest’ultimo in arrivo in prestito con diritto di riscatto dagli Chicago Fire. Ma non è tutto: l’Avellino è a un passo anche da Valerio Crespi, attaccante di proprietà della Lazio, che nella scorsa stagione ha militato tra Serie B e C con le maglie di Cosenza, Sudtirol e Feralpisalò, realizzando 5 reti in 16 presenze nel girone di ritorno.

Infine, spazio agli altri movimenti del mercato cadetto. Come scrivono Guido e Pescatore sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia rischia di perdere Andrea Adorante, corteggiato dal Venezia, ma punta a trattenere Davide Buglio, finito nel mirino dell’Empoli. Il club toscano, dal canto suo, segue con interesse anche Andrea Fulignati, oggi alla Cremonese ma possibile obiettivo per rafforzare la porta, mentre per la difesa valuta Noel Törnqvist del Mjallby. Intanto, la Sampdoria lavora al dopo-Evani: tra i nomi caldi c’è quello di Daniele De Rossi, ma l’accordo resta complesso per via dell’oneroso contratto che lo lega ancora alla Roma.

Mercato in fermento, dunque, anche per Monza, Reggiana, Spezia e Catanzaro, in un’estate che si preannuncia rovente per tutta la Serie B e la Serie C.