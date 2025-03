Corriere dello Sport: “Inter e Napoli vogliono l’ex Palermo Lucca. Vale 30 milioni”

Dopo essere esploso in Sicilia con la maglia del Palermo, Lorenzo Lucca si è fatto strada nel calcio italiano, passando al Pisa e poi all’Udinese, dove quest’anno sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A. Con 24 anni appena compiuti e già 10 gol all’attivo, il bomber di Moncalieri è pronto per il grande salto e, come riportato da Il Corriere dello Sport in un articolo di Pietro Guadagno, le big del campionato non vogliono lasciarselo sfuggire.

Duello Inter-Napoli per Lucca

Non solo la corsa allo scudetto, ma anche quella al mercato: Inter e Napoli si sfidano per aggiudicarsi il centravanti dell’Udinese. Le due squadre hanno necessità di rinforzare il reparto offensivo, soprattutto nelle alternative. I partenopei cercano un vice-Lukaku, mentre i nerazzurri vogliono un attaccante con caratteristiche simili ad Arnautovic, il cui contratto scadrà a fine stagione.

Il Milan, già interessato a gennaio, potrebbe inserirsi come terzo incomodo, mentre la Roma, pur avendo mostrato apprezzamento, non ha ancora mosso passi concreti. Al momento, però, la concorrenza più forte è tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che vorrebbero abbassare il prezzo inserendo contropartite tecniche. Dall’altra parte, il club di De Laurentiis può contare su un canale preferenziale con l’Udinese, avendo già concluso diversi affari con la famiglia Pozzo in passato. Un dettaglio che potrebbe dare un leggero vantaggio ai partenopei.

Il prezzo e le alternative

L’Udinese non ha mai trattenuto i suoi gioielli e sa che questo è il momento giusto per lasciar partire Lucca, ma la valutazione resta alta: 30 milioni di euro. Una cifra che Inter e Napoli proveranno a ridurre con diverse strategie.

Nel frattempo, entrambe le squadre stanno valutando anche altri profili. Il Napoli segue da tempo Adrian Bonny, 21enne del Parma che ha mostrato qualità interessanti ma ancora senza continuità. Con l’esplosione di Pellegrino, l’attaccante francese potrebbe diventare un’opzione più abbordabile rispetto a Lucca e accettare un ruolo di rincalzo.

L’Inter, invece, non si concentra solo su attaccanti di peso. Oltre a Lucca, i nerazzurri sono sulle tracce di Nico Paz e Arda Guler, due talenti tecnici per rinforzare il reparto offensivo in un altro modo. Tuttavia, la società vuole anche un centravanti giovane e di prospettiva: tra i nomi seguiti ci sono il 20enne Castro del Bologna, considerato un “sosia” di Lautaro, e il leccese Krstovic, che come Lucca ha già raggiunto la doppia cifra in campionato.

La corsa al nuovo attaccante è aperta e, con il mercato estivo alle porte, Lucca potrebbe presto ritrovarsi a vestire la maglia di una grande.