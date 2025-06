Corriere dell’Alto Adige: “Palermo torna alla carica per Giorgini”

Sono almeno quattro i giocatori del Südtirol finiti nel mirino di diversi club tra Serie A e cadetteria. Come riportato dal Corriere dell’Alto Adige, la società biancorossa si prepara a una sessione estiva di mercato intensa, con possibili uscite di rilievo.

Il nome più chiacchierato è quello di Raphael Kofler. Il difensore classe 2004 ha attirato l’attenzione di numerose squadre della massima serie: in testa c’è il Sassuolo, seguito da Verona, Cremonese e Pisa. Sempre secondo il Corriere dell’Alto Adige, il Südtirol sarebbe disposto a non ostacolare la crescita del giovane talento, ma l’eventuale trasferimento non avverrà per meno di 3 milioni di euro.

Per Andrea Giorgini, invece, si ripete un copione ormai consolidato: a ogni finestra di mercato aumentano i sondaggi. Bari e Palermo sono tornate alla carica, ma nell’elenco dei club interessati compaiono anche Empoli, Spezia e soprattutto Cagliari, che osserva il terzino con particolare attenzione. Il Corriere dell’Alto Adige sottolinea come il difensore rappresenti uno dei profili più appetiti tra i biancorossi.

Discorso diverso per Nicola Pietrangeli, autore di una stagione da protagonista: 29 presenze e 4 gol al debutto in Serie B per il centrale classe 2000. Non sono mancati gli interessamenti dalla Serie A, ma al momento è stato solo il Modena a presentarsi con una richiesta formale. Tuttavia, le legittime pretese del Südtirol – si parla di una valutazione non inferiore ai 2 milioni di euro – hanno frenato l’entusiasmo degli emiliani.

Infine, per Matteo Rover sembrerebbe esserci una concreta volontà da parte del Südtirol di arrivare alla cessione. L’attaccante, in scadenza a giugno 2026, è finito nel mirino della Reggiana, che punta ad acquistarlo a titolo definitivo. Anche questo scenario è confermato dal Corriere dell’Alto Adige, che descrive la trattativa come già in fase operativa.