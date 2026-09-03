Coppa Italia, Palermo-Mantova: la cronaca live del match

Tutto pronto al Renzo Barbera per Palermo-Mantova, gara valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18.00.

Filippo Inzaghi punta su alcune novità nell’undici iniziale rispetto alle ultime uscite. Tra i pali spazio a Fortin, mentre la linea difensiva è composta da Cassandro, Magnani, Barba e Bozzolan. A centrocampo Gomes, capitano, sarà affiancato da Palumbo ed Estevez, con Strefezza sulla trequarti. In attacco Vavassori e Gabrielloni.





Il Mantova risponde con Bardi in porta. Modesto schiera Ilie, Cella e Del Lungo in difesa, mentre a centrocampo spazio a Cajazzo, Trimboli, Ignacchiti, Castellini e Benaissa. In avanti la coppia formata da Gliozzi e Chinetti.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-1-2): Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Palumbo, Gomes (C), Estevez; Strefezza; Vavassori, Gabrielloni. A disposizione: Perin, Nespola, Augello, Segre, Ranocchia, Bani, Johnsen, Pohjanpalo, Hernani, Pierozzi, Peda, Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.

MANTOVA: Bardi; Ilie, Cella, Del Lungo; Cajazzo, Trimboli (C), Ignacchiti, Castellini, Benaissa; Gliozzi, Chinetti. A disposizione: Gemello, Gasparini, Tomasevic, Longonda, Wieser, Keita, Ruocco, Paoletti, Marai, Silva, Kospo, Kouda, Vlahovic. Allenatore: Modesto.

ARBITRO: Di Marco (Ciampino). Primo assistente: Belsanti (Bari). Secondo assistente: Giuggioli (Grosseto). Quarto ufficiale: Fourneau (Roma 1). VAR: Piccinini (Forlì). AVAR: Aureliano (Bologna).

MARCATORI:

NOTE: