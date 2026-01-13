Coppa Italia: il Torino espugna l’Olimpico e accede ai quarti di finale, Roma battuta 3-2

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Match con tante emozioni e tanti gol tra Roma e Torino. Ad avere la meglio è la formazione granata, che espugna l’Olimpico imponendosi con il risultato di 3-2 e qualificandosi per i quarti di finale della competizione.

Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, al 29′ ci prova la Roma a portarsi avanti: Rensch trova El Shaarawy a centro area, gran controllo dell’italo-egiziano che prova poi lo scavetto per superare Paleari ma manda di poco alto.

Sei minuti più tardi arriva però il vantaggio dei granata: da fuori area ci prova Adams con un potente destro da fermo, che trova l’angolino su cui Svilar non arriva e gela l’Olimpico, permettendo alla formazione di mister Baroni di andare al riposo in vantaggio per 1-0.

Inizio di ripresa scoppiettante, con i giallorossi che trovano subito la rete del pari: al 46′ assist di Bailey per Hermoso che, dopo un tunnel a Tameze, batte Paleari. Arriva subito la reazione del Torino, che al 52′ rimette subito la testa avanti: Vlasic fornisce l’assist per Ché Adams che da due passi batte Svilar e firma la sua doppietta personale.

Insiste la Roma alla ricerca del pari e lo fa all’81’, grazie ad un colpo di testa del Giovane Arena che batte l’estremo difensore avversario. Nel finale arriva però la doccia gelata per la formazione di Gianpiero Gasperini: dopo la parata di Svilar sul tiro di Casadei, arriva in tap-in Ilkhan, che mette in rete e regala l’accesso ai quarti di finale ai granata.

